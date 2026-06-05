磯村勇斗さん、「ENEOSあたり前チーム」リーダーに就任！ 新CMの相棒は“演技未経験の現役社員”だった！「ほとんどNGなし」の裏に隠された、ENEOS川崎製油所のリアルな熱量とは？
人気俳優の磯村勇斗さんが出演する、ENEOSホールディングスの新シリーズTVCM「磯村リーダーと山川社員・エネルギー篇」の放映が2026年5月24日（日）からスタートした。
映画『月』でのアカデミー賞最優秀助演男優賞受賞をはじめ、数々の話題作で圧倒的な存在感を放つ演技派・磯村さんが今回挑むのは、私たちの日常を支えるエネルギーを24時間365日届ける「ENEOS あたり前チーム」の若手リーダー役だ。
凛々しいスーツ姿の磯村さんが巨大な製油所を訪れるという、スケール感あふれる映像が早くも話題を呼んでいるが、実はこのCMには、視聴者が思わず「えっ！？」と驚くような五つ星級の舞台裏が隠されていた。
CMの女性はプロの女優…じゃない！？ “リアル現役社員”の驚異のポテンシャル
劇中、作業服姿で磯村さんの相棒役を立派に務め上げ、小気味よい掛け合いを披露している女性。卓越した演技力から「期待の若手女優か？」と思いきや、彼女の正体はなんと、同社の本物の現役社員・山川さんなのだ。
「現場のリアルな空気を届けたい」という想いから、今回のCMでは社内公募を実施。多数の応募の中から選ばれた山川さんは、普段は川崎製油所で補修費の管理業務を担当している、正真正銘のENEOS社員である。
もちろん演技は一切未経験。しかし、いざ本番が始まると、日本を代表する実力派俳優である磯村さんを前にしてもまったく気後れせず、なんと「ほとんどNGなし」という堂々たるパフォーマンスを披露。これには磯村さん本人だけでなく、撮影スタッフ陣も「本当に演技未経験なのか」とその高いポテンシャルに本気で驚愕したという。
緊迫する現場を救った、磯村勇斗さんの“神対応”なリーダーシップ
CMの舞台裏には、主演の磯村さんが見せた「本物のリーダーシップ」があった。 撮影の舞台となったのは、東京ドーム61個分の広さを誇る国内最大級の「ENEOS 川崎製油所」。原油を精製する巨大な「常圧蒸留装置」がそびえ立つロケ地は、日本のエネルギーの心臓部だ。
本物の製造現場だからこそ、そこは「安全第一」が絶対の世界。撮影中であっても「階段の昇り降りでは必ず手すりを持つ」といった安全ルールが例外なく適用され、現場には独特の心地よい緊張感が漂っていた。
そんな中、カメラの外でガチガチに緊張していた山川さんの異変に気づいたのが磯村さんだった。磯村さんは自ら気さくに話しかけて談笑の輪を広げ、彼女の緊張を瞬時に解きほぐしたという。この磯村さんの“神対応”によって息の合った最高の演技が生まれ、現場は一気に和やかな一体感に包まれた。
「今日のあたり前」を守る現場
今回のWEBタイアップにあたり、CM制作に一から携わった広報部の栗田さんに話を伺うことができた。栗田さんは新CMに込めた熱い想いをこう語る。
「ENEOSと聞くとサービスステーション（ガソリンスタンド）をイメージされる方が多いと思いますが、実はそれだけではありません。皆さんの『あたり前の日常』を守るために、24時間365日、エネルギーを絶えず供給し続ける現場があります。
今回のCMは、合成画像やアニメに頼らず、世界初のAI自動運転を実現している最先端のリアルな製油所で撮影を行いました。エネルギーの未来を見つめる磯村さんの決意に満ちた表情と、現場を支える社員のリアルな熱量。その2つが融合した、嘘偽りのない映像をぜひ感じていただきたいです」
タレントの華やかさだけでなく、日本のインフラを支える人間のリアルなプライドが交錯するからこそ、このCMは私たちの胸を打つ。
新TVCM「磯村リーダーと山川社員・エネルギー篇」は、日本テレビ系列「ザ！鉄腕！DASH！！」枠ほかにて全国放映中。
公式YouTubeチャンネル「ENEOS TV」では、驚異の現役社員・山川さんの奮闘ぶりや、磯村さんの優しい素顔がたっぷり詰まったメイキングムービーも独占公開されている。これを見てからもう一度CMを観ると、また一味違った感動を味わえるはずだ。
映画『月』でのアカデミー賞最優秀助演男優賞受賞をはじめ、数々の話題作で圧倒的な存在感を放つ演技派・磯村さんが今回挑むのは、私たちの日常を支えるエネルギーを24時間365日届ける「ENEOS あたり前チーム」の若手リーダー役だ。
凛々しいスーツ姿の磯村さんが巨大な製油所を訪れるという、スケール感あふれる映像が早くも話題を呼んでいるが、実はこのCMには、視聴者が思わず「えっ！？」と驚くような五つ星級の舞台裏が隠されていた。
劇中、作業服姿で磯村さんの相棒役を立派に務め上げ、小気味よい掛け合いを披露している女性。卓越した演技力から「期待の若手女優か？」と思いきや、彼女の正体はなんと、同社の本物の現役社員・山川さんなのだ。
「現場のリアルな空気を届けたい」という想いから、今回のCMでは社内公募を実施。多数の応募の中から選ばれた山川さんは、普段は川崎製油所で補修費の管理業務を担当している、正真正銘のENEOS社員である。
もちろん演技は一切未経験。しかし、いざ本番が始まると、日本を代表する実力派俳優である磯村さんを前にしてもまったく気後れせず、なんと「ほとんどNGなし」という堂々たるパフォーマンスを披露。これには磯村さん本人だけでなく、撮影スタッフ陣も「本当に演技未経験なのか」とその高いポテンシャルに本気で驚愕したという。
緊迫する現場を救った、磯村勇斗さんの“神対応”なリーダーシップ
CMの舞台裏には、主演の磯村さんが見せた「本物のリーダーシップ」があった。 撮影の舞台となったのは、東京ドーム61個分の広さを誇る国内最大級の「ENEOS 川崎製油所」。原油を精製する巨大な「常圧蒸留装置」がそびえ立つロケ地は、日本のエネルギーの心臓部だ。
本物の製造現場だからこそ、そこは「安全第一」が絶対の世界。撮影中であっても「階段の昇り降りでは必ず手すりを持つ」といった安全ルールが例外なく適用され、現場には独特の心地よい緊張感が漂っていた。
そんな中、カメラの外でガチガチに緊張していた山川さんの異変に気づいたのが磯村さんだった。磯村さんは自ら気さくに話しかけて談笑の輪を広げ、彼女の緊張を瞬時に解きほぐしたという。この磯村さんの“神対応”によって息の合った最高の演技が生まれ、現場は一気に和やかな一体感に包まれた。
「今日のあたり前」を守る現場
今回のWEBタイアップにあたり、CM制作に一から携わった広報部の栗田さんに話を伺うことができた。栗田さんは新CMに込めた熱い想いをこう語る。
「ENEOSと聞くとサービスステーション（ガソリンスタンド）をイメージされる方が多いと思いますが、実はそれだけではありません。皆さんの『あたり前の日常』を守るために、24時間365日、エネルギーを絶えず供給し続ける現場があります。
今回のCMは、合成画像やアニメに頼らず、世界初のAI自動運転を実現している最先端のリアルな製油所で撮影を行いました。エネルギーの未来を見つめる磯村さんの決意に満ちた表情と、現場を支える社員のリアルな熱量。その2つが融合した、嘘偽りのない映像をぜひ感じていただきたいです」
タレントの華やかさだけでなく、日本のインフラを支える人間のリアルなプライドが交錯するからこそ、このCMは私たちの胸を打つ。
新TVCM「磯村リーダーと山川社員・エネルギー篇」は、日本テレビ系列「ザ！鉄腕！DASH！！」枠ほかにて全国放映中。
公式YouTubeチャンネル「ENEOS TV」では、驚異の現役社員・山川さんの奮闘ぶりや、磯村さんの優しい素顔がたっぷり詰まったメイキングムービーも独占公開されている。これを見てからもう一度CMを観ると、また一味違った感動を味わえるはずだ。