OpenAIがChatGPTのメモリ機能のアップデートを発表しました。新たなメモリ機能は「Dreaming V3」と呼ばれており、ユーザーが明示的に記憶を指示せずともチャット履歴から自動的に判断してメモリを蓄積してくれます。さらに、メモリの要点をまとめた画面から内容を編集することも可能となりました。Dreaming: Better memory for a more helpful ChatGPT | OpenAIhttps://openai.com/index/chatgpt-memory-dreaming/メモリはChatGPT