DeNA対楽天プロ野球のDeNAがサヨナラ勝利をもぎ取った“神走塁”にファンが沸いている。4日、本拠地横浜スタジアムで行われた楽天戦に8-7でサヨナラ勝利。7点ビハインドの8回に一挙7得点で追いつくと、9回2死一、二塁から暴投で二塁走者の27歳三森大貴内野手が本塁突入。捕手のタッチを体をよじってかわし、ホームベースをタッチする独特の動きに「カッコ良すぎる」「頭おかしい」と賛辞が殺到した。9回裏、度会の代走で出塁し