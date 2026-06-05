DeNA対楽天

プロ野球のDeNAがサヨナラ勝利をもぎ取った“神走塁”にファンが沸いている。4日、本拠地横浜スタジアムで行われた楽天戦に8-7でサヨナラ勝利。7点ビハインドの8回に一挙7得点で追いつくと、9回2死一、二塁から暴投で二塁走者の27歳三森大貴内野手が本塁突入。捕手のタッチを体をよじってかわし、ホームベースをタッチする独特の動きに「カッコ良すぎる」「頭おかしい」と賛辞が殺到した。

9回裏、度会の代走で出塁した三森は二塁に進み、2死後神里の打席で4球目をマウンドの西垣が暴投。全力疾走で三塁を回り本塁へ頭から滑り込むと、捕手・太田からの送球を受けた西垣のグラブを身をよじりながらかわし、最後は背中で滑りながら右手でベースをタッチ。当初はアウトと判定されたが、リクエストの結果セーフに覆った。

試合を配信した「DAZN」のベースボール公式Xはこの走塁のスロー動画を公開し、「神走塁の全貌はこちら 三森大貴の足でもぎ取ったサヨナラ 忍者の如くタッチを掻い潜る」と投稿。ファンから驚きの声が上がった。

「三森忍者レベルで避けてるの凄いわ」

「三森カッコ良すぎる まさに忍者」

「右手でベースタッチしてるけど、本当の神の手はタッグ直前に引っ込めた左手だと思う」

「この避けてる手はもちろん素晴らしいんだけど、ピッチャーの顔も蹴らないように足も避けてるんだよね すげーや」

「三森カッコ良すぎる」

「頭おかしい流石に凄すぎる」

「これはお見事」

「野球史に残る」

米大リーグの選手が見せる、まるで水泳選手のような“スイムムーブ”に「ナイススイム」と言った声もあった。



（THE ANSWER編集部）