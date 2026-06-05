＜壁殴り夫、アウトです＞同僚「トラウマになるレベルだぞ？」マジかよ…【第9話まんが：夫の気持ち】
俺はイッペイ。娘ランの10歳の誕生日に食事でも連れて行ってやろうと考えていた矢先、嫁セリナとランが2人だけでテーマパークに出かけてしまっていた。俺だっていろいろ考えてやったっていうのに、存在をないがしろにされたようで腹が立った。仕事から帰って、2人に対して俺は怒りをぶつけ、ヘラヘラと笑うセリナの態度にさらに腹を立てて壁を殴った。2人が謝ってくると思っていたが、翌朝目を覚ますと2人ともいなかった。俺は壁の穴を見てひとり茫然としていた……。
セリナがいないので、自分で朝食の準備をしなければならない。俺は大きくため息をつく。だが、ひとりだ。あの2人、実家にでも帰ってるんだろうな。どうせ数日したら戻ってくるだろ。とにかく俺からは絶対に連絡してやらないからな。
ケガしたところを適当に手当てした俺の手を見て、同僚が「話聞かせろよ〜」と言うので事情を話した。すると、同僚の表情が、みるみるうちに青ざめていくのがわかる。明らかに引いている。そして「それはありえないだろ」と言うのだ。
セリナとランが出て行ってから、連絡をせず数日が経った。会社で同僚に家での出来事を話すと、2人の目の前で壁に穴を開けた俺の行為を「ありえない」とドン引きされてしまった。
「娘さんがトラウマになるレベルだ」と言われて、自分の行為がまずかったのかもしれないとようやく思い始めた。
今の生活も快適なものではないし、仕方なく連絡を試みることに。
しかし電話に出たのは義父。しかも「直接連絡するな」と拒絶された。
俺はようやく事の深刻さに気づいた。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
セリナがいないので、自分で朝食の準備をしなければならない。俺は大きくため息をつく。だが、ひとりだ。あの2人、実家にでも帰ってるんだろうな。どうせ数日したら戻ってくるだろ。とにかく俺からは絶対に連絡してやらないからな。
ケガしたところを適当に手当てした俺の手を見て、同僚が「話聞かせろよ〜」と言うので事情を話した。すると、同僚の表情が、みるみるうちに青ざめていくのがわかる。明らかに引いている。そして「それはありえないだろ」と言うのだ。
セリナとランが出て行ってから、連絡をせず数日が経った。会社で同僚に家での出来事を話すと、2人の目の前で壁に穴を開けた俺の行為を「ありえない」とドン引きされてしまった。
「娘さんがトラウマになるレベルだ」と言われて、自分の行為がまずかったのかもしれないとようやく思い始めた。
今の生活も快適なものではないし、仕方なく連絡を試みることに。
しかし電話に出たのは義父。しかも「直接連絡するな」と拒絶された。
俺はようやく事の深刻さに気づいた。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙