バレーボール元女子日本代表の木村沙織さん（39）が5日、TBSの朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に、6月の金曜マンスリーレギュラーとして出演した。木村さんは、4日に行われたバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026女子の予選ラウンド初戦の日本対フランス戦をVTRを見ながら解説。午前6時半のお天気コーナーでは、スタジオを出て屋外から天気情報を伝え、「半袖で大失敗でーす」と笑顔でリポート。「7時