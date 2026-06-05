バレーボール元女子日本代表の木村沙織さん（39）が5日、TBSの朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に、6月の金曜マンスリーレギュラーとして出演した。

木村さんは、4日に行われたバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026女子の予選ラウンド初戦の日本対フランス戦をVTRを見ながら解説。

午前6時半のお天気コーナーでは、スタジオを出て屋外から天気情報を伝え、「半袖で大失敗でーす」と笑顔でリポート。「7時のうた！シマエナガ体操」では、“サオリン・スマイル”を浮かべながら江藤愛アナウンサーらと体操をして「ドキドキでした」とコメントするなどした。

木村さんの「THE TIME，」登場に、インターネット上には「前々から思ってたけど木村沙織さん、顔ちっさ！『身長の割には』じゃなくて明らかに小さい」「“サオリン”こと木村沙織さんのシマエナガ体操 ダンスは苦手なサオリン、やっぱり動きがぎこちなかった…初めてもあったのでしょうがないけど、これがどこまで成長するか楽しみに見てみたい」「身長がシマエナガちゃんが住むお家の屋根に届いてるやんか」「久しぶりにテレビをつけたら、木村沙織選手がでてた。まぶしい。ほんまお綺麗やわー」などの声が上がっている。