4日未明、兵庫県警は同県たつの市内の川で3日見つかった男性の遺体が、昨月同市内で発生した殺人事件の容疑者男性のものであったと発表した。

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報道によると、遺体は大山賢二容疑者（42）もので間違いなく、大山容疑者は5月19日にたつの市内で、田中澄恵さん（74）とおよび次女の千尋さん（52）の母子2名を殺害した罪で指名手配されていた。

報道によると、大山容疑者の死亡推定日時は5月20日頃とされ、田中さん母子の遺体が発見された翌日に死亡したと見られている。

本事件に関しては、大山容疑者と田中さん母子が「10年以上前の隣人同士」程度しか接点がないため殺害動機が不明であり、今回大山容疑者も死亡してしまったことで完全に「迷宮入り」となってしまった。

また、本事件の捜査については兵庫県警側の不手際を指摘する声も多いようだ。

一部報道によると大山容疑者は遺体が発見される前の5月16日夜、事件現場から30キロほど離れた路上で寝ており、通報を受けた警察が救助にしにいくと大山容疑者は「人を殺した」と自白した。だが、担当の警察官は凶器などを持っていないことから「事件性なし」として、パトカーに乗せて実家へ帰宅させてしまったことが明らかになっている。

16日の時点では田中さん母子の遺体が見つかっていないとはいえ、警察が大山容疑者を一度釈放していたという事実は重く、ネットでは「あり得ない事態」「説明責任が問われるだろ」「ここまで分かって逃がすのは流石に酷すぎる」「警察ガチャがあるとすれば完全にガチャ失敗だろ」といった非難の声が相次いだ。

犯人取り逃がしからの死亡、という考えうる限り最悪の結末を迎えてしまった、たつの市の母子殺人事件。兵庫県警からのコメントが待たれるところだ。