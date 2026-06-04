NPB歴代11位の通算2452安打、同13位の465本塁打を誇る土井正博氏（82）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。西武打撃コーチとして入団1年目の清原和博氏を指導。「清原は土井さんの言うことしか聞かない」と言われるほどの師弟関係が生まれた。1986年にドラフト1位で甲子園のスーパースター清原氏が入団する。球団の要望で1年目から清原氏を起用。オープン戦から4月こそ苦しんだが、土井氏のマンツ