5月24日、熱海銀座の夜の街の玄関口、浜町通りですでに営業している「熱海おさかな食堂炙り家 本店」の隣に、「熱海おさかな食堂炙り家 別邸」がオープンした。イメージカラーは、肉と炎を想起させる赤。海鮮以外にも肉という選択肢があるメニューで、観光客だけでなく、地元の人たちにもアピールしていくという。店に入るとすぐに、一人でもゆっくりできそうなL字のカウンターがある。その内側には厨房があり、焼き場も目の前だ。