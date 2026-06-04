現地時間の2026年6月3日、イギリスの競争・市場庁(CMA)がGoogle検索に対して新しい行動規範を課しました。これにより、Google検索における「AIによる概要」などのAI機能に、自社コンテンツが利用されることを防ぐツールが利用可能となります。CMA secures fairer deal for publishers and improves Google search services in UK - GOV.UKhttps://www.gov.uk/government/news/cma-secures-fairer-deal-for-publishers-and-improves