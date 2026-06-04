授業の様子 亀阜小学校(高松市亀岡町) 高松市の小学校で児童の父親らのグループが理科の授業を行いました。 亀阜小学校で3年生の理科の授業の教壇に立ったのは、保護者とOBらでつくる「亀阜おやじの会」のメンバーです。地域の安心・安全を守ったり、学校行事をサポートしたりしています。 メンバーは5月、小学校のプール開きの前にトンボの幼虫のヤゴを7460匹採取し、小学校の池に