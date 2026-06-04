3日は長嶋茂雄さんの一周忌だった■巨人 5ー4 オリックス（3日・東京ドーム）巨人は3日、東京ドームでのオリックス戦に逆転勝利を飾った。主役となったのは、丸佳浩外野手だ。8回1死満塁から代打で出場し、逆転グランドスラムを叩き込んだ。ファンが涙したのは、打球の“行方”だった。1-4と劣勢の展開だった巨人だが、8回からマウンドに上がった椋木蓮投手を攻め立てる。1死から一挙3連打で満塁の好機を作り、堀田賢慎投手の