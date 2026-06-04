ペルドモが明かす大谷とのやり取りダイヤモンドバックスのヘラルド・ペルドモ内野手が3日（日本時間4日）、米専門局「MLBネットワーク」の番組に出演。ドジャース・大谷翔平投手がペルドモに見せる“意外な挨拶”や、打席での対策を語ってスタジオの爆笑を誘った。番組の司会であるグレッグ・アムシンガー氏から、この日マウンドに上がる防御率0点台の右腕との対戦について問われると「（大谷に向かって打席で）まずは舌を出す