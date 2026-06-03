とちぎテレビ 大手総合不動産・建設会社が栃木県内に住む人を対象に行った居住に関する満足度調査で、最も住みここちが良いのは壬生町で、最も住みたい街は宇都宮市という結果となりました。 大東建託は２０１９年から居住に関する満足度調査を行い「街の住みここち」と、「住みたい街」をランキング形式で発表しています。 栃木県に住む２０歳以上の男女１万１４６０人の回答をもとに算出した、今住んでいる街への評価