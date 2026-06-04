塩多雅矢氏が推奨する肩後方のケアと上腕三頭筋のストレッチ投球を繰り返す選手にとって、肩や肘の怪我は深刻な悩みに繋がる。腕を強く振った後は肩の後方に負担が集中し、硬くなると腕の動きが制限される。首都圏を中心に年間20校以上を指導し、動作改善に定評があるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、肩後方の柔軟性を高めて投球時の負担を減らすコンディション作り、「スリーパーストレッチ」を推奨している。塩多さんに