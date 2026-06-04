U16インターナショナルドリームカップ2026JAPAN U16日本３(０−２)２U16コートジボワール16:00キックオフ 福島／Ｊヴィレッジ全天候型練習場試合データリンクはこちら先発出場した梶山蓮翔。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。