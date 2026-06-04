巨人V9戦士の柴田勲氏、遠征先でも長嶋さんだけは「別格でした」「ミスター」と呼ばれ、誰からも愛された長嶋茂雄さんが逝去して1年が経った。長嶋さんの8歳年下の後輩でスイッチヒッターの外野手として通算2000安打に到達し、セ・リーグ最多の通算579盗塁もマークした柴田勲氏は、巨人9連覇の黄金期に一緒にプレーした。当時の遠征では旅館が宿舎で、一人部屋は監督だけ。コーチも含め相部屋が当たり前の時代だった。柴田氏は昭和