敵地ダイヤモンドバックス戦【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間4日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われるダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場する。投げては6勝目、打っては5試合ぶりとなる一発に期待がかかる。打ってはここまで6試合連続安打と好調。前日の同戦では三塁打と二塁打をマークし、4打数2安打で打率を.293に上げた。投げては5月27日（同28日）の