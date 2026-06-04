敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数2安打2打点と活躍した。2回の第2打席で三塁打を放った場面では、違和感を抱くファンが続出。米メディアからその理由が明らかになると、ファンの話題を呼んでいる。大谷は初回の第1打席で右翼線へ二塁打を放つと、2回の1死一、二塁の場面では浮いたチェンジアップを泳ぎなが