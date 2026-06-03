ポケモンカフェ TOKYO、リニューアル！ポケモンカフェのメニューやショーが新しくなって登場
株式会社ポケモンは、「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋）と「ポケモンカフェ OSAKA」（大阪・心斎橋）で、2026年6月17日（水）から楽しめる新しいメニューやショーの詳細を紹介する。さらに、「ポケモンカフェ TOKYO」の店内リニューアルについても紹介する。
■新メニューが登場
ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜 2,090円（税込）、ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート 2,530円（税込）、カビゴンのおひるね てりやきバーガー 2,530円（税込）、ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー 2,530円（税込）、イーブイのカラフルフルーツパンケーキ 2,090円（税込）、ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク 1,375円（税込）
ピカチュウやイーブイをはじめ、さまざまなポケモンたちをモチーフにした、新しいフード、スイーツ、ドリンクが登場する。メニューの詳細については、ポケモンカフェ公式サイトのニュースページを確認のこと。
■ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」がスタート
「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」は、ピカチュウといっしょにピカピカパフェをつくるショー。新発売のスイーツメニュー「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」といっしょに楽しもう！
シェフピカチュウ・ウェイトレスピカチュウ・パティシエピカチュウの、どのピカチュウが来てくれるかはお楽しみ。
※上演時間約10分
■ドリンクをご注文で、ステッカープレゼント
ドリンク1杯をご注文ごとに、ポケモン30周年ロゴ（ポケモンカフェver.）のステッカーを1枚プレゼントする。
※ステッカーは、なくなり次第終了。絵柄は全3種。種類は選べない。
■「ポケモンカフェ TOKYO」の店内がリニューアル
「ポケモンカフェ TOKYO」は、店内がリニューアルする。
ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」のステージが、新しく登場する。
店内には、これまでよりもたくさんのポケモンたちが遊びに来てくれるかもしれない。
＜権利表記＞
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標。
■ポケモンカフェ公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
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ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜 2,090円（税込）、ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート 2,530円（税込）、カビゴンのおひるね てりやきバーガー 2,530円（税込）、ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー 2,530円（税込）、イーブイのカラフルフルーツパンケーキ 2,090円（税込）、ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク 1,375円（税込）
■ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」がスタート
「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」は、ピカチュウといっしょにピカピカパフェをつくるショー。新発売のスイーツメニュー「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」といっしょに楽しもう！
シェフピカチュウ・ウェイトレスピカチュウ・パティシエピカチュウの、どのピカチュウが来てくれるかはお楽しみ。
※上演時間約10分
■ドリンクをご注文で、ステッカープレゼント
ドリンク1杯をご注文ごとに、ポケモン30周年ロゴ（ポケモンカフェver.）のステッカーを1枚プレゼントする。
※ステッカーは、なくなり次第終了。絵柄は全3種。種類は選べない。
■「ポケモンカフェ TOKYO」の店内がリニューアル
「ポケモンカフェ TOKYO」は、店内がリニューアルする。
ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」のステージが、新しく登場する。
店内には、これまでよりもたくさんのポケモンたちが遊びに来てくれるかもしれない。
＜権利表記＞
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
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