人気作「日本三國」の作者で漫画家の松木いっか氏が3日までに自身のXを更新。ステロイド離脱症候群の症状のため、今月の「日本三國」を休載すると発表した。松木氏は日本三國の休載を報告し、その理由について「Xでは元気にしてるので嘘みたいな話ですが、実は二週間以上高熱が続いており、現在も寝込んでおります。原因はステロイド離脱症候群だそうです」と、体調不良と具体的な症状について説明した。「また元気に作品を