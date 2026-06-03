敵地4連戦の初戦、大谷が二塁でタッチアウトとなると…ドジャース・大谷翔平投手は1日（日本時間2日）から、敵地でのダイヤモンドバックス4連戦に臨んでいる。第1戦の試合中、敵軍主力との仲睦まじい一コマが注目を集めた。敵地放送も笑顔になったやり取りに、日米のファンからも「超うれしそうww」などと反響が寄せられている。ドジャースが1-2とビハインドで迎えた8回1死一塁の場面だった。フレディ・フリーマン内野手が放っ