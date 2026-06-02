厚木市役所（資料写真）台風６号の接近に伴い、神奈川県厚木市は２日午後６時から、市内各地区の１４公民館（睦合西、愛甲を除く）と及川老人憩の家、及川児童館船子老人憩の家、愛甲原児童館に自主避難所を開設する。台風６号の接近に伴い、厚木市は２日午後６時から、市内各地区の１４公民館（睦合西、愛甲を除く）と及川老人憩の家、及川児童館船子老人憩の家、愛甲原児童館に自主避難所を開設する。