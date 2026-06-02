台風6号が九州北部に接近中です。航空各社によりますと、台風の影響で2日、福岡から宮崎、鹿児島、熊本の天草に向かうすべての便の欠航が決まっているほか、東京・羽田行きと沖縄・那覇行きなども一部が欠航しました。大阪・伊丹行きなども天候状況の確認中となっていて、3日は羽田に向かう便の一部が欠航となっています。航空各社は最新情報を確認してほしいとしています。JR各社によりますと、新幹線と在来線はともに、平常通り