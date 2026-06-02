日本でいうと、教育委員会にあたる組織から、こんなお達しが出たことがあった。ドイツのバイエルン州でのことである。【写真を見る】いよいよ6月11日、世紀の舞台が幕を開ける！「ワールドカップのビッグゲームの日には、小、中学校では宿題は出さなくて良い」1974年のワールドカップ・西ドイツ大会の時だった。その理由が振るっている。「ワールドカップのような世界的イベントを観ることは、授業の一環である」ワールドカ