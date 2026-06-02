【模型の裏側展】 6月19日～8月17日 開催予定 会場： 駿府の工房 匠宿 匠宿伝統工芸館 静岡市駿河区丸子3240-1 創造舎の「駿府の工房 匠宿」は、6月19日から8月17日にかけて「模型の裏側展」を同館匠宿伝統工芸館にて開催する。入場料は無料。 本展はプラモデルを静岡市の地場産業と位置付け、プラモデルが製品となって店頭に並び、人の手に渡るまでの背