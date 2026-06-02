GG佐藤氏が力説「スッと入ってきた」西武やロッテなどで活躍したGG佐藤氏は、小学1年時から千葉県市川市の「市川リトルリーグ」でプレーし、長い野球人生において「小学校までが一番楽しかった」と振り返った。その根底には、指導者からの“叱られ方”があったという。毎朝の父親との練習は「365日やっていた」。努力の成果もあり、試合では活躍した。リトルリーグでは規格サイズに合わせた外野フェンスも設置され、柵越えも経