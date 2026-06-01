カラノアの新曲「ばけもん」が、7月7日より放送開始となるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールエンディング主題歌に決定した。TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』のために書き下ろされた本楽曲は、カラノアにとって2度目のアニメタイアップ作品。©SUNRISE “サムライ”という作品世界から着想を得た笛や和太鼓、刀のサンプルといった和的モチーフを大胆に取り入れながら、それらを現代的なバンドサウンド