カラノアの新曲「ばけもん」が、7月7日より放送開始となるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールエンディング主題歌に決定した。

TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』のために書き下ろされた本楽曲は、カラノアにとって2度目のアニメタイアップ作品。

©SUNRISE

“サムライ”という作品世界から着想を得た笛や和太鼓、刀のサンプルといった和的モチーフを大胆に取り入れながら、それらを現代的なバンドサウンド／エレクトロニックなアプローチへと昇華。随所に散りばめられたカラノア特有のオーディオスライスが楽曲に鋭い推進力を与え、情報量と没入感を兼ね備えた1曲へと仕上がっている。

また歌詞面では、“ばけもんvsばけもん”という強烈なフレーズを筆頭に、作品へ真正面から寄り添うワードを配置。さらに主人公と敵、それぞれの感情を独自の視点で掘り下げ、まるで会話劇のような口語的表現を織り交ぜることで、単なるキャラクターソングには留まらない、人間臭さとユニークさを宿したリリックを完成させた。

本楽曲は7月8日にの配信リリース。ジャケットのイラストは新進気鋭の若手アーティスト・尾形凌氏による描き下ろし。「ばけもん」をテーマに、独自の美しく魅力的な世界観で表現された特別な一枚に仕上がっている。

さらに、9月23日（水・祝）にはワンマンライブ＜ばけもん vs ばけもん＞の開催も決定！TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』の舞台が新宿であることにリンクする形で、タイトルに合わせた会場名の新宿SAMURAIでの開催となる。本日よりチケットのオフィシャル一次先行もスタートしている。

▲ジャケット

◆ ◆ ◆

【雄大(Vo, G)コメント】

第2クールED主題歌を担当させていただくことになりました、カラノアです。 僕がサムライトルーパーの立場なら、というテーマで、音楽の力を感じられるよう楽曲を制作しました。 僕なら到底やっていけないだろうなと。彼らはとんでもない世界に生きているなと、そう感じました。 理不尽に立ち向かうサムライトルーパーの心境、キラキラして見えるヒーローの苦悩、広告のようにはいかない現実。 悩んで、諦めそうになって、それでも果敢に立ち向かっていく彼らと、時に残酷な因果を描こうと思いました。

【尾形凌氏コメント】

カラノア「ばけもん」を聴いたときに浮かんだのは、ばけもん達が狂喜乱舞しながら百鬼夜行する幻想的な光景でした。

そのイメージを軸に、混沌と熱狂が入り混じる世界を描いています。

少し不気味でありながらもどこか愛嬌のある存在たちが、音に導かれるように踊り続ける姿を描くことで楽曲の持つエネルギーや疾走感を表現しました。

◆ ◆ ◆

＜KARANOAH Presents. ばけもん vs ばけもん＞

日程：2026.9.23(水・祝)

会場：新宿SAMURAI

開場18:30 / 開演19:00

オフィシャル先行：

6/1(月)21:00〜6/14(日)23:59

https://eplus.jp/karanoah/

TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』

2026 年7月7日（火）より第2クール放送・配信開始 【放送】

TOKYO MX 毎週火曜23時30分〜

関西テレビ 毎週火曜25時19分〜

BS11 毎週水曜24時00分〜 【配信】

見放題最速配信 2026 年7月7日(火)より毎週火曜24時〜

・U-NEXT https://video.unext.jp/

・アニメ放題 https://www.animehodai.jp/

・d アニメストア https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/tp

第1クール各配信サイトにて配信中

他配信サイトは公式HP（https://www.samurai-trooper.net/onair/）をチェック 【Introduction】

妖邪帝王・羅真我を倒し、妖邪界の侵攻から東京を救って3ヶ月──。

復興が進む街並みに人々は再び訪れた平和を享受していた。 だが、人類の前に新たな脅威が現れる。

その名も「天導界」。

ヤシマノサグメとその配下の四獣士が「世界を新しく作り替える」ために行動を開始する。 サムライトルーパーの新たな戦いが幕を開ける！ 【第2クールMUSIC】

OP：「BAD遺伝子」 Dannie May

ED：「ばけもん」 カラノア PV第2クール特報PV：https://youtu.be/CE_SamTpIe4

公式サイト：https://www.samurai-trooper.net/

X：@samuraitroo_pr（https://x.com/samuraitroo_pr/）

Instagram：@samuraitroo_pr（https://www.instagram.com/samuraitroo_pr/）

TikTok：@samuraitroo_pr（https://www.tiktok.com/@samuraitroo_pr）

YouTube：@samuraitroo_pr（https://www.youtube.com/@samuraitroo_pr/）