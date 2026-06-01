次は日本一となった長崎ヴェルカの話題です。 創設からわずが5年でのリーグ優勝を記念したセレモニーとパレードが5月31日に行われ、県民と喜びを分かち合いました。 レギュラーシーズンをB1全26チーム中首位で終え、チャンピオンシップでも頂点に立ったヴェルカ。 選手たちは「ありがとう」や「おめでとう」の声に笑顔で応え、日本一の喜びを分かち合いました。 ※詳しくは動画をご覧