『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した汐見まとい昨年末にメジャーデビューを果たして勢いに乗るyosugalaの"アイドル界最強美形"汐見まといが、2023年9月のグラビアデビュー以来となる6月15日（月）発売『週刊プレイボーイ26号』に登場！太陽が沈むとともに浮き上がってくる本当の自分。彼女にしか表現できないナイトグラビアがここに。【写真】汐見まといのナイトグラビア＊＊＊【?海賊系アイドル?になってきました（笑