STARGLOWが、7月22日(水)にリリースされる3rdシングル「Drivin’ My Life」の新アーティスト写真を公開した。新アーティスト写真は、先日公開されたジャケットアートワークの世界観そのままに、ジュースやお菓子を手にリラックスする、メンバーの自然体な表情を切り取った1枚に仕上がっている。3rdシングルは、表題曲「Drivin’ My Life」に加え、5月25日(月)に先行配信された「Good Boys Anthem」、24年にRUI・TAIKI・KANONがトリ