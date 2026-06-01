WebKitベースのブラウザエンジンであるWebKitGTKを使用してプライバシー重視のウェブブラウザ「BadWolf」を開発しているハエルウェン・モニエ氏が、Cloudflare Turnstileの「Verify you're human」認証がWebKitGTKベースのブラウザで無限ループするようになり、複数のウェブサイトにアクセスできなくなったと報告しました。Cloudflare Turnstile requiring fingerprintable WebGL - lanodan's cyber-homehttps://hacktivis.me/arti