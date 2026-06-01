「本当に人間かどうか？」を確認するCloudflare TurnstileでWebGL情報が問題に、フィンガープリント対策で引っかかる環境が続出

「本当に人間かどうか？」を確認するCloudflare TurnstileでWebGL情報が問題に、フィンガープリント対策で引っかかる環境が続出