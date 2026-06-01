JO1が、今秋リリースするUSオリジナルEPの新アーティスト写真を公開した。あわせて特設サイト「NORTH AMERICAN TOUR & US EP RELEASE OFFICIAL TRACKER」が オープンし、SNSでは今後のスケジュールも公開。さらに、10月に開催する全5公演の北米ツアー＜2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR＞の開催会場も発表され、6月5日9時（太平洋時間）、6月6日1時（日本標準時）よりチケットの販売も開始される。＜2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR