（台北中央社）海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）は1日、中国海警船が台湾の南東海域で活動しているのを確認したと発表した。全行程で、中国船が未許可で進入することを禁じる「制限水域」の外側を航行したとし、同署の巡視船が併走して監視しているとした。中国海警局は同日、日本とフィリピンが両国間の排他的経済水域（EEZ）と大陸棚の海洋境界を画定するための正式交渉を開始すると発表したことに対する対抗措置として、同