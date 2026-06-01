ファミリーマート（東京都港区）が、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の定番商品「塩バターパン」を進化させた「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」シリーズの新商品「塩バターハムチーズパン」を含む新商品3種類を6月2日に発売開始します。【画像】ヤバイ！おいしそう！“進化”した塩バターパン3種類をもっと見る！初夏の時期は「塩気」のアクセントを求めるニーズが高まことから、ファミリーマートでは、気温