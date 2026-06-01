ファミリーマート（東京都港区）が、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の定番商品「塩バターパン」を進化させた「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」シリーズの新商品「塩バターハムチーズパン」を含む新商品3種類を6月2日に発売開始します。

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初夏の時期は「塩気」のアクセントを求めるニーズが高まことから、ファミリーマートでは、気温が上がり塩気が欲しくなるこれからの季節に向け、定番の塩バターパンと、「塩バターハムチーズパン」や「塩バターチョコパン」「塩バターメロンパン」の3種を販売。

塩バターパンと、ハムチーズパン、チョコパン、メロンパンという組み合わさった2種類の生地が一口食べた瞬間に発酵バター入り塩マーガリンがあふれ出す「“うまじゅわ〜っ！”」な食感が楽しめます。塩は、パンとの相性が抜群で、まろやかな塩味が特長の「ロレーヌ岩塩」をアクセントとして使用していて、最大限に引き立てられたバターのコクと香りも楽しめます。

価格は「塩バターハムチーズパン」が185円（以下、税込み）、「塩バターチョコパン」と「塩バターメロンパン」が180円です。