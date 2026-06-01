フェンシング・サーブル日本代表で大分市出身の江村美咲選手が6月1日県庁を訪れ、金メダル獲得へ今後の意気込みを語りました。 【写真を見る】フェンシング・江村美咲が地元での強化合宿にあわせ表敬訪問「全部金メダルを取りたい」大分 大分市出身の江村美咲選手は、フェンシング・サーブル個人で2024/2025シーズン世界ランキング1位を獲得し、名実ともに世界女王となりました。 江村選手も選ばれているフ