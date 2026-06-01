フェンシング・サーブル日本代表で大分市出身の江村美咲選手が6月1日県庁を訪れ、金メダル獲得へ今後の意気込みを語りました。

【写真を見る】フェンシング・江村美咲が地元での強化合宿にあわせ表敬訪問「全部金メダルを取りたい」 大分

大分市出身の江村美咲選手は、フェンシング・サーブル個人で2024/2025シーズン世界ランキング1位を獲得し、名実ともに世界女王となりました。

江村選手も選ばれているフェンシング・サーブル日本代表は、今月インドで開催されるアジア選手権大会を前に、6月1日から大分市で強化合宿が行われています。これにあわせて江村選手や関係者が県庁を訪れ、佐藤知事に「試合で良い結果を残せるようにしっかりと準備をしていきたい」と意気込みを語りました。

（江村美咲選手）「少しでも良い状態でまずは6月のアジア選手権、そしてその次の世界選手権・アジア大会と全部金メダルを取りたいと思っているので、それに向けた納得のいく準備をしたい」

日本代表強化合宿は6月7日まで実施され、6日には一般観覧も予定されています。