［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場北中米ワールドカップ前の壮行試合。日本代表はアイスランド代表と国立競技場で対戦し、87分の小川航基の得点で１−０の勝利を収めた。壮行試合の評価は、全体的に難しい。アイスランドはそこまで強い相手ではないし、もう少し格上のチームとのマッチメイクも選択肢にあったかもしれない。ただ、冨安健洋のコンディションの確認や、約３か月半ぶりに実戦復帰