東映特撮ファンクラブ(TTFC)による完全オリジナルの新作特撮ヒーロー作品『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』について、キービジュアル・新予告編30秒・上映会レポート、スチールを5月29日に解禁した。TTFCオリジナル『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』は、6月7日より東映特撮ファンクラブ(TTFC)で、午前10時頃より会員限定ライブ配信、同日午前11時10分より会員見放題配信を開始する。○キービジュアル解禁!「すべての特