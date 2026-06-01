ジラール・ペルゴは、ブランドを象徴する「ロレアート」コレクションから、世界限定50本の「ロレアート クロノグラフ ゴールデンブラウン」を発表した。ロレアート クロノグラフ ゴールデンブラウン「ロレアート」は、1975年に誕生したジラール・ペルゴを代表するコレクション。八角形ベゼルと円形ケース、一体型ブレスレットを組み合わせたデザインを特徴としている。新作は、1970年代に流行したツートンカラーの時計を現代的に再