台風6号の接近に伴い、JR九州は2日（火）の運行計画を発表しました。九州南部を中心に、始発から終日運転を見合わせる路線や、昼頃から運休となる路線が相次ぐ見込みです。 【写真を見る】【台風6号】JR九州 2日は終日運転取り止め、計画運休相次ぐ新幹線は通常どおり運行 九州・西九州新幹線は全線で通常運行 九州新幹線（博多～鹿児島中央）、西九州新幹線（武雄温泉～長崎）については、2日は通常どおり運行を