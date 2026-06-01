CUTIE STREETが、2026年9月より初のアリーナツアー＜CUTIE STREET JAPAN ARENA TOUR 2026 -AUTUMN-＞を開催することを発表した。アリーナツアーの開催は、5月30日（土）にGLION ARENA KOBEにて開催された＜CUTIE STREET 単独LIVE-04 STREET- Day1＞内のMCにてメンバーからファンにサプライズ発表された。メンバーの川本笑瑠がMCでアリーナツアー開催をファンに伝え、「こんなに早く全国のきゅーてすと（ファンの呼称）に会いに行け