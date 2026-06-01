画像は「サバンナ八木FP1級事務所」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。お笑いファン、そしてお金にまつわるあれこれに興味のある方にとってはきっと嬉しい情報が入ってきましたよ！なんと、あの人気お笑い芸人、サバンナの八木さんがお金にまつわる個人のYouTubeチャンネルを開設されたとの事です。チャンネル名はその名も『サバンナ八木 FP1級事務所』！2026年4月7日に公開された初回の動