俳優の寺田心が、31日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』(毎週日曜12:45〜 ※関東ローカル、TVer・Huluで配信中)に出演。高校3年生となった現在、大学進学への考えを明かし、将来的に取り組みたい保護犬活動への思いを語った。寺田心兼近大樹(EXIT)、満島真之介とともに、栃木県真岡市を巡る旅へ。3歳で芸能界デビューし、現在は17歳、6月10日に18歳を迎える高校3年生の寺田は