auじぶん銀行は6月1日、「夏の1年もの特別金利キャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は2026年8月31日まで。期間中に新規で預け入れた1年もの円定期預金に対し、通常金利年0.41％(税引後年0.32％)に年0.79％を上乗せし、特別金利年1.20％(税引後年0.95％)を適用する。通常金利と比較すると約2.9倍の水準となる。auじぶん銀行が夏の1年もの特別金利キャンペーンを開始○1年もの円定期預金が特別金利年1.20％に今回のキャンペー