ユヴェントスが、クリスタル・パレスに所属するフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタの獲得に興味を持っているようだ。イタリア『La Gazzetta dello Sport』が伝えた。6年連続でスクデットから離れ、今季も6位フィニッシュに終わったユヴェントスは、今季限りでセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチが契約満了を迎える。同選手との契約延長交渉は平行線を辿っており、ユヴェントスは1月にも獲得を検討していたマテタを再